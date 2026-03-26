Unter 137 Staaten wird laut einer Studie inzwischen eine Mehrheit autokratisch regiert. Freiheitsrechte sind eingeschränkt, Repressionen nehmen zu. Deutschland und USA sind nicht Teil der Analyse.
Gütersloh - Autokratien breiten sich einer Untersuchung zufolge weltweit aus, die Demokratie gerät in die Defensive. Das zeigt der "Transformationsindex 2026" der Bertelsmann Stiftung (BTI), der 137 Staaten analysiert. Demnach werden inzwischen 56 Prozent der ausgewerteten Länder autokratisch regiert. Beim ersten Index vor 20 Jahren war es noch umgekehrt: Damals hatten Demokratien mit 55 Prozent die Mehrheit.