Seit mehr als 40 Jahren betreibt Helmut Weigel in Ludwigsburg sein winziges Geschäft. Neben fachkundigem Rat gibt es immer auch Anekdoten über Legenden wie Eddy Merckx. Jetzt sucht der 81-Jährige einen Nachfolger.









Ludwigsburg - Stippvisite in einer längst vergessen geglaubten Welt. In dem kleinen Radladen, den Helmut Weigel an der Mörikestraße in Ludwigsburg betreibt, gibt es nach wie vor keine E-Bikes. Dafür hat der 81-Jährige, der im Hauptberuf Schriftsetzer war, die eine oder andere Rarität im Angebot: italienische Rennräder aus den 1980er-Jahren zum Beispiel. Viele dieser schönen alten Zweiräder mit Stahlrahmen hat er allerdings mittlerweile verkauft.