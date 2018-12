Läden abseits der großen Einkaufsstraßen Schöne Geschenke auf den letzten Drücker

Von Nadine Funck, Anja Treiber und Carina Kriebernig 14. Dezember 2018 - 16:10 Uhr

Wem es beim Shopping zwischen den Feiertagen auf der Königstraße zu voll ist, darf sich freuen: Gerade abseits des Mainstreams warten in Stuttgart, aber auch in der Region, viele kleine Geschäfte mit individuellen Freudenmachern.





Stuttgart - Geschenke umtauschen, Gutscheine einlösen und das Weihnachtsgeld direkt wieder ausgeben - Nach Weihnachten zieht es viele an ihren freien Tagen zum Shopping in die Stadt. Um die Suche nach kleinen und großen Freudenmacher etwas zu vereinfachen, zeigen wir eine kleine Auswahl an Läden abseits der Königstraße, in denen man nicht nur Geschenke für Familie und Freunde, sondern auch für sich selbst findet.

Wir waren unter anderem bei Blossfeldt, Frau Blum und Annas Kaufladencafé, im Vogelsangatelier, aber auch in Leonberg oder Esslingen unterwegs.

Vom T-Shirt zum Anmalen bis zum Kalender, der jeden zum Krawattenträger macht: Alle vorgestellten Geschäfte verkaufen keine großen Marken, sondern pfiffige, lustige oder einfach schöne kleine Dinge. In überschaubaren Serien werden sie entweder von Designern aus aller Welt zusammengesammelt oder direkt in Stuttgart und Umgebung selbst hergestellt.