Die Trump-Regierung will den Welt-Aids-Tag nicht mehr offiziell anerkennen. Popikone Madonna reagiert mit scharfer Kritik darauf und erinnert an persönliche Verluste.
Die Trump-Administration sorgt mit einer umstrittenen Entscheidung für Empörung: Der Welt-Aids-Tag soll in den USA künftig nicht mehr offiziell begangen werden. Das US-Außenministerium hat laut "New York Times" seine Mitarbeitenden angewiesen, keine Bundesmittel für Veranstaltungen rund um den Gedenktag am 1. Dezember zu verwenden. Auch öffentliche Kommunikation über den Tag sei zu unterlassen. Popikone Madonna (67) reagierte empört auf diesen Beschluss und attackierte den US-Präsidenten auf Instagram.