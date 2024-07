Lady in the Lake: Natalie Portman in elegantem Minikleid bei Premiere

"Lady in the Lake"

1 Natalie Portman im New Yorker The Paley Museum beim Premieren-Screening der neuen Thrillerserie "Lady in the Lake", die am 19. Juli auf Apple TV+ startet. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Photo Image Press

Pretty in Pink in New York: Bei der Premiere ihrer neuen Serie "Lady in the Lake" zog Schauspielerin Natalie Portman in ihrem traumhaften rosa Minikleid alle Blicke auf sich.











Pretty in Pink beim Premieren-Screening ihrer neuen Serie "Lady in the Lake": Am Mittwochabend besuchte Schauspielerin Natalie Portman (43) das Paley Museum in New York, um dort der Vorführung der kommenden Thriller-Serie von Apple TV+ beizuwohnen. Die Hauptdarstellerin der Film-Noir-Geschichte zeigte sich dabei auf dem roten Teppich gewohnt stilvoll in einem schicken rosafarbenen Minikleid aus einem Material, das die Textur echter Blütenblätter imitierte.