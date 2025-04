1999 fiel der Startschuss für eines der berühmtesten Musikfestivals überhaupt: Das Coachella Valley Music and Arts Festival findet dieses Jahr vom 11. bis 13. und von 18. bis 20. April 2025 statt.

Das berühmte Event in Indio im Coachella Valley in Kalifornien und auf dem Gelände des Empire Polo Club fand anfangs mit rund 25.000 Besuchern statt. Mittlerweile pilgern rund 100.000 pro Tag zum Festival mit einem breiten Spektrum an Musikgenres, das auch künstlerische Installationen und Skulpturen zu bieten hat. Zudem übertrumpfen sich viele Besucher mit ihren Outfits und setzen modische Statements. So zieht das Festival jedes Jahr viele Influencer und Prominente an. Die Tickets sind oft sehr gefragt und können teuer sein. Die Preise für ein Wochenend-Ticket variieren, aber in der Regel kosten sie zwischen 500 und 600 US-Dollar.

Das Coachella-Festival, das auf YouTube auch von zu Hause aus verfolgt werden kann, gilt seit Jahren als Trendsetter der Musikindustrie und gibt oft den Ton für das Musikjahr an. Neben den Auftritten von Superstars sorgen die "Surprise Performances", bei denen unerwartet bekannte Künstler auftreten, für Aufsehen. Im vergangenen Jahr traten Lana Del Rey, Tyler, the Creator und Doja Cat als Headliner auf. Zu den unvergesslichen Momenten zählten unter anderem Will Smiths Überraschungsauftritt mit J Balvin sowie die Wiedervereinigung von No Doubt nach Jahrzehnten der Trennung.

Das Festival in der kalifornischen Wüste präsentiert auch dieses Jahr ein echtes Staraufgebot - angeführt von vier Namen: Lady Gaga (39), Post Malone (29), Green Day und Travis Scott (33) werden jeweils an den April-Wochenenden die Hauptbühne rocken.

Lady Gaga, die ihr neues Album "Mayhem" im März veröffentlichte, kehrt nach ihrem Auftritt von 2017 zurück ins Coachella-Rampenlicht. Damals sprang sie kurzfristig für Beyoncé (43) ein, die aufgrund ihrer Schwangerschaft absagen musste. "Ich habe lange davon geträumt, eine epische Nacht des Chaos in der Wüste zu inszenieren", erklärte Gaga in einem eigenen Statement zum "GagaChella"-Auftritt am Freitag. "Ich hatte eine Vision, die ich beim Coachella aus Gründen, die nicht in unserer Kontrolle lagen, nie voll umsetzen konnte. Aber ich wollte für die Musikfans da sein. Ich wollte zurückkommen und es richtig machen - und genau das tue ich."



Für Green Day bedeutet die Teilnahme am Coachella am Samstag eine Premiere. Die Punkrock-Band hat bisher noch nie beim Kultfestival performt, obwohl Frontmann Billie Joe Armstrong (53) bereits 2014 einen Gastauftritt mit den Replacements hatte. "Tod, Steuern und Rock'n'Roll. In dieser aus den Fugen geratenen Welt wissen wir eines mit Sicherheit: Rock'n'Roll ist für immer, und sein Geist wird jetzt mehr denn je gebraucht", kommentierte Armstrong gegenüber dem Magazin "Rolling Stone". "Bringt also eure Wut, eure Hoffnung und eure lauteste Stimme mit. Coachella, lass uns die Zeit unseres Lebens haben."

Post Malone, der zuletzt das Country-Album "F-1 Trillion" veröffentlichte, war bereits mehrmals auf dem Coachella zu sehen, unter anderem 2018 und 2023, als er gemeinsam mit Bad Bunny (31) auftrat. Travis Scott war zuletzt 2017 mit dabei und plant unter dem Motto "Designs the Desert" dieses Mal einen speziellen Auftritt. "Neues Kapitel, neue Performance, neues Coachella", kündigte er bei Instagram an. Der Rapper, der bereits 2020 als Headliner vorgesehen war, bevor das Festival aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, soll für eine immersive Erfahrung sorgen und am Samstagabend nach dem Set von Green Day auftreten, wie Insider dem "Rolling Stone" verrieten.

Das Festival wird zudem von einem vielseitigen Line-up getragen, zu dem unter anderem Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Charli xcx, Benson Boone, Zedd, FKA Twigs, Prodigy, Parcels und Enhypen gehören.