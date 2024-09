Von wegen "Bad Romance": Lady Gaga (38) schwebt mit ihrem Partner Michael Polansky (46) auf Wolke sieben. Im April verlobten sich die beiden nach fünf gemeinsamen Jahren. Im Interview mit der "Vogue" sprechen die Grammy-Gewinnerin und der Tech-Unternehmer nun erstmals offen über das erste Kennenlernen und die Anfänge ihrer Beziehung.

Kennenlernen dank Lady Gagas Mutter

Demnach lernten sich die beiden 2019 durch Lady Gagas Mutter, Cynthia Germanotta, kennen. Sie hätte Polansky in ihrer Rolle als Präsidentin von Gagas Born This Way Foundation getroffen und sei sofort überzeugt gewesen: "Meine Mutter lernte ihn kennen und sagte zu mir 'Ich glaube, ich habe gerade deinen Ehemann kennengelernt' und ich sagte 'Ich bin noch nicht bereit dafür, meinen Ehemann kennenzulernen!'", erinnert sich Lady Gaga. "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass meine Mutter die perfekte Person für mich findet?"

Zum ersten Mal persönlich getroffen hätten sich Gaga und Polansky dann im Dezember 2019 beim 40. Geburtstag ihres gemeinsamen Bekannten, Sean Parker (ehemaliger Präsident von Facebook). Sie hätten sich direkt drei Stunden am Stück miteinander unterhalten, so Gaga: "Wir hatten die wunderbarste Unterhaltung."

Auch Polansky erinnert sich an das erste Aufeinandertreffen mit seiner heutigen Partnerin: "Ich wusste nicht viel über sie und war mir nicht sicher, was mich erwartet. Ich war sofort von ihrer Herzlichkeit und Offenheit beeindruckt."

"Und dann kam Covid"

Nach der Geburtstagsparty hätten die beiden wochenlang miteinander telefoniert, bevor sie auf ihr erstes Date gingen und sich verliebten. "Und dann kam Covid", so Lady Gaga. Eine Zeit, die für die nächsten Kapitel ihrer Beziehung offenbar von großer Bedeutung war: Polansky lebte damals eigentlich in San Francisco, während der Pandemie zogen die beiden gemeinsam in Gagas Haus in Malibu. "Es war wirklich sehr besonders", so die Sängerin. "Ich war seit meinen Teenagerjahren so fokussiert auf meine Karriere. Und das Geschenk dieser Zeit war, dass ich mich komplett auf meine Beziehung fokussieren konnte. Ich lernte diesen total unterstützenden, liebevollen Menschen kennen, der mich kennenlernen wollte - außerhalb von Lady Gaga."

Es sei eine "komische Art von Normalität" gewesen, "die für die Entwicklung jeder Beziehung essenziell ist", fügt Polansky hinzu. "Spazierengehen, Kaffee trinken, mit den Hunden abhängen, zusammen Bücher lesen..."

Lady Gaga schwärmt von ihrem Michael

Lady Gaga ist "sehr dankbar", dass sie ihren Michael in einer Zeit, "in der so viele Menschen krank wurden und starben, und so viele Menschen allein waren", an ihrer Seite hatte und so nicht allein war. "Ich habe noch nie jemanden wie Michael kennengelernt. Er ist so schlau und freundlich. Sein Leben und mein Leben sind sehr unterschiedlich", erklärt die "Joker: Folie à Deux"-Darstellerin. "Er ist ein sehr privater Typ und er ist nicht aus einem anderen Grund mit mir zusammen, als dass wir zueinander passen."

Sie wolle, dass ihre Fans wissen, dass sie "einfach so glücklich" und zudem gesund ist, so die Sängerin, die in den kommenden Monaten ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht. Als Gaga ihr letztes Album, "Chromatica" (2020) veröffentlicht hatte, sei das Gegenteil der Fall gewesen. "Dieses Album war eine absolut schreckliche Zeit für mich, was meine psychische Gesundheit betraf. Ich war an einem wirklich dunklen Ort. Davor hatte ich viele Jahre lang damit zu kämpfen", so die 38-Jährige.

Durch ihre Beziehung zu Michael Polansky habe sich alles begonnen zu ändern. "Denn ich hatte einen echten Freund, der sah, wie unglücklich ich war und warum. Und er hatte keine Angst, mir wirklich die Hand zu halten. Und mich kennenzulernen. Auf einer sehr tiefen Ebene."

Beim Super Bowl im Februar 2020 zeigten sich Lady Gaga und Michael Polansky erstmals öffentlich und machten die Beziehung auch zeitgleich "Instagram official". Gerüchte um eine Verlobung gab es erstmals im April, als die Sängerin mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet wurde.