Lady Gaga, Green Day, Madonna: Wünsch dir was! Diese Stars sollten 2026 in Stuttgart auftreten

Green Day am Charlottenplatz, Madonna und Lady Gaga auf dem Wasen: Unsere Redaktion kürt ihre Traumkonzerte für Stuttgart 2026. Auf welche Show würden Sie sich am meisten freuen?
Manche freuen sich schon auf das Konzert der Toten Hosen am 13. Juni 2026 auf dem Cannstatter Wasen. Für andere ist das nächste Gastspiel von Campino und seinen Mitstreitern in Stuttgart ein Grund, die Stadt am betreffenden Wochenende fluchtartig zu verlassen. Nachdem die Open-Air-Saison 2025 zu Ende gegangen ist, haben sich sechs Mitglieder unserer Redaktion Gedanken über neun mögliche Freiluftkonzerte jenseits des Gewohnten im Jahr 2026 gemacht. Achtung: Es gibt für keines dieser Wunschkonzerte Tickets, und es ist nicht auszuschließen, dass das auch so bleibt.