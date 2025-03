In ihrem neuen Song gibt Lady Gaga zu, dass sie sich wie eine Puppe gefühlt habe. Heute gehe es ihr besser, wenn sich nicht alles um sie dreht, erzählt sie in einem neuen Interview.

Sie habe eine komplizierte Beziehung zu Ruhm: In der neuen Episode der "The Howard Stern Show" klagt Lady Gaga (38), dass das Schlimmste an der Berühmtheit der Verlust des "Selbstgefühls" sei und die verzerrte Realität, die mit der ganzen Aufmerksamkeit einhergeht.

In ihrem neuen Song "Perfect Celebrity" bezeichnet Gaga sich selbst als "menschliche Puppe", die arbeitet, um anderen zu gefallen. Als Radiomoderator Howard Stern (71) sie nach der Bedeutung des Hits fragt, antwortet die Musikerin: "Ich denke, als ich den Song geschrieben habe, hatte ich das Gefühl, dass es mein wahres Ich und mein geklontes Ich gibt. Es ist einer der wütenderen Songs, die ich je geschrieben habe."

Die "Poker Face"-Sängerin erklärte in dem Zusammenhang, dass sie wütend auf sich selbst sei, weil sie es sich "ausgesucht" habe, in die berüchtigte Musikbranche einzusteigen. "Der Song ist ein bisschen eine Vergeltung gegen mich selbst, und ich versuche gerade herauszufinden, wie ich mich dabei fühle", berichtet die US-Amerikanerin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt.

"Es hat mich ausgebrannt"

Auf die Frage, was der Horror des Ruhmes sei, gestand Gaga, dass sie "ihr Selbstgefühl bei all dem verloren" habe: "Ich hatte ein Hochgefühl, weil ich ständig in der Öffentlichkeit stand, und das hat mich irgendwie ausgebrannt und dazu geführt, dass ich mehr Wert darauf gelegt habe, was die Leute von mir denken, als darauf, wer ich im Alltag bin."

Heute genieße die 38-Jährige es, wenn sie nicht im Mittelpunkt steht: "Es fühlt sich wirklich gut an, wenn es nicht immer nur um mich geht." Sie genieße es auch, für die Menschen da zu sein, die sie liebe - wie ihren Verlobten Michael Polansky - und andere Menschen zu unterstützen. "Ich denke, was ich damit sagen will, ist, dass alles, was mich eine lange Zeit umkreist hat, ein verzerrtes Selbstbild erzeugt hat."

Ein Leben im Gefängnis

Gaga hat bereits 2019 die Schattenseiten des Star-Seins offenbart, als sie auf dem heutigen X twitterte: "Ruhm ist ein Gefängnis."

"Es ist einsam, es ist isolierend und es ist psychologisch sehr herausfordernd, weil Ruhm die Art und Weise verändert, wie man von den Leuten gesehen wird", schrieb sie im September 2017 via Instagram kurz bevor ihre Netflix-Dokumentation "Gaga: Five Feet Two" auf Sendung ging.