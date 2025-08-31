Prinzessin Dianas Nichten Lady Amelia und Lady Eliza Spencer haben in Venedig in aufeinander abgestimmten Looks bezaubert. Die Zwillingsschwestern wählten ein helles Rosa und zartes Türkis.
Prinzessin Dianas (1961-1997) Nichten Lady Amelia und Lady Eliza Spencer (33) haben in romantischen Looks auf dem roten Teppich in Venedig für Aufsehen gesorgt. Bei der "After the Hunt"-Premiere stimmten die Zwillinge ihre Outfits einmal mehr aufeinander ab. Amelia Spencer wählte ein zartrosa Kleid mit transparentem Cape, unter dem ein BH durchblitzte. Dazu trug sie einen auffälligen Halsreif in Silber und dezente Ohrstecker. Ihre Haare band sie in einem Zopf zurück.