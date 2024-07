Ladesäulenranking: Stuttgart übernimmt die Tabellenspitze

1 Die Zahl der Lademöglichkeiten am Straßenrand und in Parkhäusern ist in Stuttgart seit Anfang 2023 erheblich gewachsen. Foto: dpa/Marijan Murat

In Stuttgart sind seit Anfang 2023 mehr als tausend Ladepunkte für Elektroautos hinzugekommen. Unser Ladesäulenranking zeigt, wer die Entwicklung vorantreibt und wo es noch weiteren Bedarf gibt.











Stuttgart hat Heilbronn überholt und sich an die Tabellenspitze gesetzt. Seit Anfang des Jahres 2023 sind in der Landeshauptstadt 1071 neue öffentliche Ladepunkte für Elektroautos hinzugekommen, wie das Ladesäulenranking unserer Zeitung zeigt. Mit nun 2672 Ladepunkten liegt Stuttgart unter den Großstädten in Baden-Württemberg auf Rang eins – und auch bundesweit auf einem Spitzenplatz. Die aktuellsten Zahlen der Bundesnetzagentur stammen von Ende März.