Ladenschließung in den Mercaden Böblingen: Bäcker Keim macht dicht

1 Per Aushang informiert die Bäckerei über die Schließung ihrer Filiale. Foto: the

Nächste Schließung in den Mercaden: Die Reutlinger Bäckerei Keim schließt ihre Filiale inklusive Café an markanter Stelle.











Die Schließungswelle in den Mercaden ebbt nicht ab: Nun verkündet die Bäckerei Keim, dass ihre Filiale samt Café am kommenden Samstag zum letzten Mal geöffnet sein wird. Damit gibt ein Mieter der ersten Stunde sein Geschäft auf. Über die Gründe macht die Bäckerei-Kette mit Sitz in Reutlingen keine Angaben. Sie hatte im Jahr 2014 mit der Mercaden-Filiale erstmals in den Kreis Böblingen expandiert, 2018 kam ein Geschäft im Sindelfinger Stern-Center hinzu. Dieses bleibt geöffnet, wie der Aushang verrät. Was auf der Fläche in Böblingen geschieht, ist nicht bekannt.