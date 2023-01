1 Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Foto: dpa/Rene Priebe

– Eine Fußgängerin ist am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 631 zwischen Heddesheim und Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis von einem Auto angefahren und getötet worden. Sie starb noch an der Unfallstelle an schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Frau war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 17.20 Uhr aus einem Feldweg auf die Straße bei Ladenburg getreten, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie wurde von einem Auto angefahren, als dieses ein anderes überholte.

Die Frau führte keine Papiere oder sonstige Gegenstände mit sich, mit deren Hilfe ihre Identität hätte geklärt werden können. Laut Polizei soll es sich bei dem Unfallopfer um eine 65 bis 75 Jahre alte und circa 1,65 Meter große Frau mit normaler Statur (circa 60 Kilogramm) und braunen Haare handeln. Zum Unfallzeitpunkt trug sie eine Brille, eine helle Daunen-Jacke, darunter einen rosafarbenen Pullover und schwarze Stiefeletten. Wer sachdienliche Hinweise zur Identität der Frau machen kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/1744222 in Verbindung zu setzen.

Ein Seelsorger kümmerte sich vor Ort um den Autofahrer.