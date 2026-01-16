Laden in Freiberg: „Ich habe alles gegeben“ – Warum „Lizzies Laden“ für immer schließt

Die Konkurrenz hat einem alteingesessenen Schreibwarenladen in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zu sehr zugesetzt. Nach mehr als vier Jahrzehnten ist Schluss.
Es ist das Ende einer Institution: Nach mehr als vier Jahrzehnten schließt das Freiberger Schreibwarengeschäft, das zuletzt unter „Lizzies Laden“ firmierte, für immer seine Tore. Vor vier Jahren erst übernahmen Lizzie und Harald Schönbrodt das zuvor 37 Jahre als „Buchhandlung Riedel“ bekannte Geschäft. Das Ende war aber wohl unvermeidlich.