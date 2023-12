Lack und Latex in der Stuttgarter Altstadt: So läuft eine Fetisch-Party im L’Hommage ab

8 Drei Fetisch-Fans , die bei Gleichgesinnten als „Engelchen“, Hana und der „Traumfabrikant“ bekannt sind, im Salon Provocateur in der Altstadt. Foto: /Andreas Engelhard

Sie tragen Netzshirts, Stiefel mit extremer Absatzhöhe, hautenge Tops aus Latex, Lack und Leder: Wenn die Fetisch-Szene zum Feiern in die Altstadt kommt, ist schon der Anmarsch in die Bar L’Hommage großes Kino. Ein Besuch im Salon Provocateur.











Link kopiert



Was passiert in der Bar L’Hommage, wenn die Schaufenster zugehängt werden und davor ein Schild aufgestellt wird mit der Aufschrift „Geschlossene Gesellschaft – Private Party“? Die vom „Falstaff“ preisgekrönte Bar soll eine Hommage an bessere Zeiten der Altstadt sein. Am Eingang steht „Rue des Leonhard“. Die Leonhardstraße präsentiert sich an diesem Ort von ihrer zutiefst französischen Seite. Deshalb passt der Name Salon Provocateur so gut, der hier regelmäßig für geladene Gäste ausgerufen wird.