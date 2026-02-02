Jamie Foxx will seinen Töchtern bei den Grammys Chappell Roan vorstellen. Dass diese dabei halbnackt auf dem roten Teppich posiert, sorgt im Netz für Lacher.
Jamie Foxx (58) hat mit seinem Auftritt bei der Grammy-Verleihung für Lacher im Netz gesorgt. Dabei wollte der Schauspieler auf dem roten Teppich wohl nur seinen Töchtern einen Gefallen tun. Wie ein kurzer Clip zeigt, den "The Hollywood Reporter" veröffentlichte, gesellte sich der Hollywoodstar zu Musikerin Chappell Roan (27), die gerade für die Fotografen posierte, um ihr seine Kinder vorzustellen.