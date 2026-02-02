Jamie Foxx (58) hat mit seinem Auftritt bei der Grammy-Verleihung für Lacher im Netz gesorgt. Dabei wollte der Schauspieler auf dem roten Teppich wohl nur seinen Töchtern einen Gefallen tun. Wie ein kurzer Clip zeigt, den "The Hollywood Reporter" veröffentlichte, gesellte sich der Hollywoodstar zu Musikerin Chappell Roan (27), die gerade für die Fotografen posierte, um ihr seine Kinder vorzustellen.

Was für die vielen Reaktionen im Netz sorgte: Chappell Roan posierte "halbnackt" auf dem roten Teppich in Los Angeles. Sie trug ein durchsichtiges, kastanienbraunes Mugler-Kleid, wobei es schien, als sei der Stoff an Brustwarzen-Piercings befestigt. Jamie Foxx schenkte dem Outfit offenbar keine große Beachtung, als er an sie herantrat. Seine beiden Töchtern, Corinne Foxx (31) und Anelise Bishop (17), hielten sich zunächst etwas im Hintergrund.

Jamie Foxx wird zum viralen Hit

Als Foxx auftaucht, wendet sich Chappell Roan von den Kameras ab, um mit ihm zu plaudern. Der Schauspieler scheint sich für die Unterbrechung bei der Sängerin zu entschuldigen und erklärt dann offenbar, dass seine jüngere Tochter ein großer Fan der Sängerin sei. Anelise zögert zunächst, bevor ihre ältere Schwester Corinne sie sanft nach vorne drängt und sie Roan die Hand reicht. Kurze Zeit später unterbricht eine Mitarbeiterin aus dem Team des Musikstars den Plausch, um Chappell Roan zurück ins Blitzlichtgewitter zu holen.

Die kurze Begrüßung der kleinen Gruppe sorgt für viele Memes und verwunderte Kommentare. "Entschuldigung, hat er ihr gerade seine Kinder vorgestellt, während ihr ganzer Hintern und ihre Brüste zu sehen waren?", schrieb ein User. "Ich frage mich, ob es unangenehm war, mit ihnen zu sprechen, während ihre Brüste zu sehen waren", heißt es in einem anderen Kommentar. Ein weiterer Zuschauer lachte über Jamie Foxx mit dem Beitrag: "'Entschuldigt mich, Kinder, ich gehe mal kurz mit der Dame sprechen, deren Kleid an ihren Brustwarzenringen hängt'".

Nackt war die Sängerin übrigens nicht. Das maßgeschneiderte, transparente Mugler-Kleid war mit einem "unsichtbarem" Oberteil ausgestattet, der Stoff hing an künstlichen Brustwarzen-Piercings. Die Robe lief zu einer Schleppe aus. Für Interviews auf dem roten Teppich drapierte Chappell Roan einen passenden kastanienbraunen Umhang über ihr Outfit. Außerdem trug sie ihr langes rotes Haar vor ihrer Brust.