Während die "Maus-Show" nach ihrem Juli-Tief spürbar aufatmete, konnte Sat.1 bei den jungen Zuschauenden punkten. Doch am Ende zeigte sich einmal mehr, in der Gesamtwertung kam am ZDF-Krimi keiner vorbei.
Am Samstagabend lieferten sich gleich mehrere große Shows einen Quotenwettstreit. Während "Die große Maus-Show" im Ersten von einem klaren Aufwärtstrend profitierte, konnte Sat.1 mit der "Guinness World Records"-Show insbesondere beim jungen Publikum zulegen. Den Gesamtsieg sicherte sich allerdings mit deutlichem Abstand das ZDF mit dem neuesten "Erzgebirgskrimi".