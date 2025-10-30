Am Donnerstagabend zeigt der BR die Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises. Hauptpreisträger Claus von Wagner überraschte mit ehrlichen Worten über seinen Frust. Georg Ringsgwandl nahm sichtlich bewegt den Ehrenpreis entgegen.
Die Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises am Montag im Münchner Lustspielhaus war lustig, emotional und ein bisschen ernst. Am heutigen Donnerstagabend (30. Oktober) wird die Gala ab 21 Uhr im BR Fernsehen gezeigt. Durch die Sendung führt Kabarettist und Moderator Martin Frank (33), für den musikalischen Rahmen sorgt die Frauen-Band Desperate Brasswives. Darauf darf sich das TV-Publikum freuen.