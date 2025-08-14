Labyrinthe im Kreis Esslingen: Hirnschmalz und Hightech – so kommt der Irrgarten ins Maisfeld

Im Kreis Esslingen laden vier Maislabyrinthe große und kleine Ausflügler zum Irrgarten-Vergnügen ein. Bernd Schnerring aus Beuren erzählt, wie sein Parcours entstanden ist.
Der Regen der vergangenen Wochen tat dem Mais sichtlich gut. Sattgrün und schon mit stattlichen Kolben bestückt ragen die Pflanzen deutlich mehr als mannshoch in den Himmel. Perfekt für die Maislabyrinthe im Kreis und ihre großen und kleinen Gäste. Im Landkreis Esslingen laden in diesem Sommer gleich vier Maislabyrinthe Familien, Freundesgruppen und Ausflügler zum Irrgarten-Vergnügen ein. Vom Tierefinden über Stempelstellen bis hin zum Hofcafé hat jeder Hof etwas Eigenes zu bieten.