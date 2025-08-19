Die Sammelfiguren Labubu sind derzeit so begehrt, dass sie nicht nur Sammlerinnen und Sammler, sondern auch Kriminelle anziehen. In Südkalifornien kam es zuletzt zu mehreren Einbrüchen, bei denen die beliebten Figuren gestohlen wurden.
In La Puente, einem Vorort von Los Angeles, drangen Unbekannte mitten in der Nacht auf den 6. August in ein Geschäft ein, das unter anderem Labubu-Figuren verkauft. Auf Überwachungsvideos ist zu sehen, wie maskierte Täter gegen 1.30 Uhr mehrere Kartons mitnahmen. Das Geschäft „One Stop Sales“ sprach von einem Schaden in Höhe von rund 7.000 Dollar.