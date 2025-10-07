LaBrassBanda auf dem Volksfest: Barfuß im Bierzelt bei Breuninger – prominente Gäste feiern Wasenliebe

So abgefahren kann Volksmusik sein: LaBrassBanda lässt bei der Breuninger-Party das Wulle-Zelt erbeben. lllustre Gäste wie Johann Lafer und Eric Gauthier feiern bayerischen Irrsinn.
Barfuß betreten sie die Bühne, die Burschen von LaBrassBanda. Die total Verrückten am Blech sprühen vor Energie und erwecken den Eindruck, als seien sie daheim am Chiemsee direkt in Lederhosen geboren. Kaum haben die Gäste aus Bayern ein paar Takte gespielt, die atemlos vorantreiben, ist klar: Im Göckelesmaier-Zelt hält es niemanden auf den Bänken. Ihre mitreißende Mischung aus Blasmusik, Funk, Punk und bayerischem Irrsinn zündet sofort.