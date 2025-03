Labor in Ludwigsburg: Zerbrochener Gefahrgutbehälter löst Großeinsatz aus

1 Der Asperger Gefahrengutzug entsorgt in Vollmontur das Gefahrengut. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

In der Mörikestraße in Ludwigsburg kam es wegen ausgetretenen Gefahrgutes am Donnerstag zu einem Großeinsatz. 96 Einsatzkräfte, darunter der Asperger Gefahrgutzug, waren vor Ort. Großalarme gibt es dort jedoch häufiger, Anwohner sind das bereits gewöhnt.











Link kopiert



In einem Labor in der Mörikestraße in Ludwigsburg kam es am Dienstagmorgen zu einem Gefahrgutaustritt. Ein 2,5 Liter-Behälter n-Butylamin fiel einem Mitarbeiter der Testeinrichtung auf den Boden und zerbarst. Der Unfall löste einen Großeinsatz aus. 96 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit 24 Fahrzeugen vor Ort und sperrten die Mörikestraße von 9.30 bis 12.30 Uhr voll ab. Auch Linienbusse mussten eine Umleitung fahren. Für Menschen im Umkreis bestand keine Gefahr. Die Einsatzkräfte kamen aus Asperg, Freiberg, Ludwigsburg und Marbach.