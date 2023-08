Vielfalt in familiärer Atmosphäre

Umfangreiche Bauarbeiten rund um die Seen im unteren Schlossgarten, Corona: Das Lab-Festival, Stuttgarts zweitältestes Musik-Festival nach dem Rohrer Seefest, hatte es in den letzten Jahren nicht leicht. Am Wochenende konnte die 38. Auflage des Events auf dem Berger Festplatz stattfinden. Von Freitagabend bis Sonntag teilten sich unterschiedlichste Bands wie La Nefera und El Flecha Negra mit ihrem Mestizo-Sound oder Schwabenrocklegende Alex Köberlein (Grachmusikoff, Schwoißfuaß) und die Franz Mayer Experience die Bühne. Bei freiem Eintritt.