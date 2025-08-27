Tausende Menschen, tonnenweise Tomaten und ein Fest im Ausnahmezustand: In Bunol steigt heute die legendäre La Tomatina 2025 - Spaniens verrückteste Tomatenschlacht. Der ganze Trubel hier im Live-Stream.











In Bunol, einer Kleinstadt in der Region Valencia, fliegen heute wieder tonnenweise Tomaten durch die Luft: La Tomatina, das wohl berühmteste Lebensmittel-Festival der Welt, zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Punkt 11 Uhr verwandelt sich die Plaza del Pueblo in ein rotes Meer aus Tomatensaft, wenn die „harmloseste Schlacht der Welt“ beginnt. Eine Stunde lang bewerfen sich die Teilnehmer mit überreifen Früchten, bevor der Spaß endet und die Straßen wieder gereinigt werden.