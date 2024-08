1 Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona die Generalprobe vor dem Start in die spanische Fußball-Liga verpatzt (Archivfoto). Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/Vincent Carchietta

Klare Niederlage vor dem Liga-Start für Hansi Flick: Der Coach unterliegt mit dem FC Barcelona der AS Monaco. Für Ilkay Gündogan ist die Partie nach nur wenigen Minuten vorbei.











Link kopiert



Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona die Generalprobe vor dem Start in die spanische Fußball-Liga verpatzt. Mit ihrem deutschen Trainer verloren die Katalanen in Barcelona bei der Joan-Gamper-Trophäe gegen die AS Monaco mit 0:3 (0:0).