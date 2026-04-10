La Gomera: Bus stürzt auf Kanareninsel Böschung hinab – ein Toter

1 Busunglück auf der Kanareninsel La Gomera Foto: dpa/Cecoes 112

La Gomera ist bei Touristen sehr beliebt. Die Kanareninsel ist nun von einem schweren Busunglück betroffen. Zur Ursache und zum Ausmaß des Unfalls lagen zunächst keine Angaben vor.











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Bei einem schweren Busunglück auf der Kanareninsel La Gomera ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das Fahrzeug sei eine Böschung hinuntergestürzt, teilte der Notdienst der zu Spanien gehörenden und bei Touristen beliebten Atlantik-Insel mit. Neben dem männlichen Todesopfer seien 14 Menschen verletzt worden, drei davon schwer.