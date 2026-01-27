2026 dürfte für Charlotte Casiraghi ein ganz besonderes Jahr werden. Am 3. August wird die Tochter von Prinzessin Caroline 40 Jahre alt. Zuvor wagt sie einen neuen Karriereschritt. Sie legt ihr erstes eigenes literarisches Werk vor. Es erscheint noch im Januar.
Charlotte Casiraghi (39), die Nichte des monegassischen Fürst Albert II. (67), veröffentlicht ihr erstes eigenes Buch. Das Werk mit dem Titel "La fêlure" (zu deutsch: Der Riss) wird am 29. Januar erscheinen. Wie ihr französisches Verlagshaus Julliard mitteilte, handele es sich um literarische und philosophische Betrachtungen.