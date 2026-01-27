2026 dürfte für Charlotte Casiraghi ein ganz besonderes Jahr werden. Am 3. August wird die Tochter von Prinzessin Caroline 40 Jahre alt. Zuvor wagt sie einen neuen Karriereschritt. Sie legt ihr erstes eigenes literarisches Werk vor. Es erscheint noch im Januar.

Charlotte Casiraghi (39), die Nichte des monegassischen Fürst Albert II. (67), veröffentlicht ihr erstes eigenes Buch. Das Werk mit dem Titel "La fêlure" (zu deutsch: Der Riss) wird am 29. Januar erscheinen. Wie ihr französisches Verlagshaus Julliard mitteilte, handele es sich um literarische und philosophische Betrachtungen.

Charlotte Casiraghi hat viele Interessen Die Tochter von Prinzessin Caroline (69) zeigt damit einmal mehr ihre Vielfältigkeit. Als Mitglied des Grimaldi-Clans stand sie früh im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit - oft ging es dabei um ihr Aussehen. Sie wurde bei vielen Anlässen als modischer Hingucker gefeiert und hatte enge Verbindungen zu Designer Karl Lagerfeld, ist aber längst mehr als ein adeliges It-Girl. Sie ist passionierte Reiterin, nahm an Wettbewerben teil und verblüffte 2012 hoch zu Ross während der Couture-Show von Chanel bei der Pariser Fashion Week.

Sie ist Mitbegründerin der Zeitschrift "Ever Manifiesto" und studierte an der Sorbonne in Paris - mit einem Abschluss in Philosophie. Zusammen mit ihrem Philosophielehrer Robert Maggiori veröffentlichte Casiraghi bereits 2018 das Buch "Archipel des Passions", dessen deutsche Ausgabe "Archipel der Leidenschaften" ein Jahr später erschien.

Nun legt sie ihr eigenes literarisches Werk vor, das rund 370 Seiten umfasst. "Man hat mich oft auf ein Bild auf Hochglanzpapier reduziert, auf ein traumhaftes Leben voller Privilegien", schreibt die 39-Jährige im Vorwort. In ihrem Buch wolle sie "die kleinen und die großen Tragödien unseres gemeinsamen Schicksals" abhandeln. "Dieses Buch ist kein Vertrag, keine Erzählung, schon gar kein Geständnis", teilte ihr Verlag vorab mit. "Man sollte es eher als eine Überfahrt, eine Reihe von Variationen zum gleichen Thema betrachten, basierend auf berühmten Fitzgerald-Nachrichten und durch die Werke der Schriftstellerinnen Ingeborg Bachmann, Colette oder Marguerite Duras, der Dichterin Anna Ahmatova, des Navigators Bernard Moitessier oder des Sängers J.J. Cale und viele andere inspiriert."

Auftritt rund um die Buchveröffentlichung

Rund um die Buchveröffentlichung rührt auch Casiraghi, die im August ihren 40. Geburtstag feiert, fleißig die Werbetrommel. In der französischen "Vanity Fair" sagte sie in einem Titel-Interview, dass sie von Literatur begeistert ist und bei verschiedenen Schriftstellern eine Art Halt gefunden hat. "Vielleicht besitzen Autoren eine intensivere, schwerer zu erfahrende Empfindungsfähigkeit, und vielleicht geben sie uns etwas zu sagen. Ich will nicht behaupten, dass sie alles Leid der Welt tragen, aber mir scheint, es ist nicht unbedingt leicht, sich der eigenen Destruktivität bewusst zu sein."

Am Mittwoch steht ein Besuch in der Sendung "La Grande Librairie" auf France 5 auf dem Programm, wo sie über ihr Buch sprechen wird. Einen Tag später, zum Veröffentlichungstermin, gibt es eine Signierstunde - passenderweise in Karl Lagerfelds Studio 7 L in Paris, das jetzt ein Kulturzentrum ist.