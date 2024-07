La Concha versus Stadtverwaltung: Wie laut darf es in Stuttgart nach einem EM-Spiel sein?

1 Partystimmung beim Gastro-Urgestein La Concha am Wilhelmsplatz. Foto: /privat

Die ganze Stadt ist ein Stadion, lautet die EM-Botschaft von Stuttgart – doch darf es in der ganzen Stadt auch so laut sein? Die Gaststättenbehörde hat dem La Concha die gelbe Karte wegen Lärms gezeigt. Die Betreiber können’s nicht fassen.











Link kopiert



Nach dem Sieg von Deutschland gegen Dänemark mussten am späten Samstagabend die Emotionen raus: Endlich hat es die DFB-Elf wieder mal in ein Viertelfinale geschafft. Seit acht Jahren war das nicht mehr gelungen. Auf dem Wilhelmplatz, wo sich eine Kneipe neben der anderen befindet, war der Jubel groß und laut – wie in dieser Nacht überall in der Innenstadt.