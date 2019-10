5 Am Donnerstag hat es auf der L1144 einen schweren Unfall gegeben. Foto: Andreas/Fotoagentur-Stuttgart

Nach einem schweren Unfall auf der L1144/ Aldinger Straße bei Kornwestheim ist der betroffene Streckenabschnitt zeitweise gesperrt. Zwei Menschen werden lebensgefährlich verletzt.

Kornwestheim - In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hat es am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der L1144/ Aldinger Straße/ Ecke Im Haldenrain einen Unfall gegeben. Der betroffene Streckenabschnitt war zeitweise gesperrt, ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

An dem Unfall sollen mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen sein, darunter ein Zivilfahrzeug der Polizei. Die Beamten waren nach Angaben eines Polizeisprechers am Donnerstag mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz, als sie auf Höhe einer Kreuzung frontal mit einem Auto zusammenstießen. Der Fahrer des anderen Wagens und seine Beifahrerin wurden eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die beiden befreien. Sie kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug der Polizisten kollidierte nach dem Zusammenstoß noch mit zwei weiteren Autos. Die Beamten und die Fahrer der beiden anderen Wagen verletzten sich dabei leicht. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang und die Ursache klären.