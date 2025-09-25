L1125: Jetzt geht es weiter mit Vollsperrungen zwischen Sachsenheim und Sersheim

Nach der Sanierung bei Bietigheim-Bissingen startet die nächste Bauphase: Die L 1125 bleibt zwischen Großsachsenheim und Sersheim mehrere Wochen voll gesperrt.
Erst einmal die guten Nachrichten: Das Regierungspräsidium Stuttgart hat bekanntgegeben, dass die grundhafte Sanierung der vielbefahrenen Verbindungsstraße zwischen Bietigheim-Bissingen und Sachsenheim weitgehend abgeschlossen ist. Die Freigabe des Abschnitts zwischen der Kreuzung L 1125/K 1636 in Bietigheim-Bissingen und der Ludwigsburger Straße in Sachsenheim ist für Sonntagabend vorgesehen.