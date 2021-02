4 Der Unfallverursacher hatte sich zunächst von der Unfallstelle entfernt. Foto: Kevin Lermer/Kevin Lermer

Auf der Landesstraße 1115 bei Großbottwar hat sich am Montagmorgen ein schweren Unfall ereignet. Ein Autofahrer hatte durch ein Überholmanöver eine Kollision provoziert und war zunächst von der Unfallstelle geflüchtet. Eine Autofahrerin wurde schwer verletzt.

Großbottwar - Ein Autofahrer hat am Montagvormittag auf der Landesstraße 1115 bei Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) durch ein Überholmanöver einen Unfall provoziert, bei dem eine Autofahrerin in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Strecke ist aktuell gesperrt (Stand: 12.15 Uhr), die Polizei konnte den mutmaßlichen Verursacher kurze Zeit später dingfest machen.

Wie die Beamten berichten, war der zunächst Unbekannte gegen 9.45 Uhr auf der L1115 von Großbottwar kommend in Richtung Großaspach (Rems-Murr-Kreis) unterwegs, als er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte. Dabei kam ihm eine Autofahrerin entgegen, die ihm ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Während des Ausweichmanövers geriet die Frau mit ihrem Wagen auf den Grünstreifen und wurde danach auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort prallte das Auto in einen entgegenkommenden Transporter. Bei dem Unfall wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt, Rettungskräfte befreiten sie und brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Die Strecke musste in diesem Bereich zur Unfallaufnahme, zur Versorgung der Verletzten sowie zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.