Kornwestheim Lurchi aus Verankerung gerissen – OB Lauxmann: „Bin schockiert, wütend und traurig“

Erst am Dienstag wurde die lebensgroße Comicfigur am Ufer des Kornwestheimer Stadtsees eingeweiht. Am Samstag mittag war sie schon beschädigt, am Abend lag sie dann am Ufer.