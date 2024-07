Lamour toujours: 368 Polizeieinsätze nach rassistischen Parolen zu Partyhit

2 Ein Video von einer Party in einem Lokal auf Sylt hatte im Mai bundesweit Empörung ausgelöst, weil dabei rassistische Parolen gegrölt wurden. (Archivbild) Foto: Bodo Marks/dpa

Im Mai hatten Party-Gäste auf Sylt rassistische Parolen zu einem Partyhit gegrölt. Ein Video davon sorgte bundesweit für Empörung. Doch es ist bei weitem nicht der einzige Vorfall dieser Art.











Link kopiert



Berlin - Die Polizei ist einem Medienbericht zufolge in den vergangenen Monaten wegen rassistischer Parolen zum Partyhit "L'amour toujours" zu knapp 370 Einsätzen gerufen worden. Wie eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in den Bundesländern ergab, wurden die Ordnungshüter zwischen Oktober 2023 und Juni 2024 in mindestens 368 Fällen eingeschaltet, weil zur Melodie des Liedes von Gigi D’Agostino die Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gesungen wurde.