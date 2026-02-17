L 1208 voll gesperrt: Verkehr wird ab Montag über Leinfelden umgeleitet

Von Montag, dem 23. Februar, an ist die Landesstraße 1208 zwischen Echterdingen und der Seebruckenmühle voll gesperrt – in beide Richtungen. Das betrifft den Privatverkehr, ebenso die Busse des öffentlichen Nahverkehrs. Der Verkehr wird komplett über Leinfelden umgeleitet. Die Linienführungen und die Abfahrtszeiten des öffentlichen Personennahverkehrs ändern sich deshalb, Fahrgäste sollten sich möglichst frühzeitig über die aktuellen Fahrpläne bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen über die Änderungen informieren.

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Samstag, den 14. März. Der Grund für die Sperrungen sind Forstarbeiten, die aus Gründen der Arbeits- und Verkehrssicherheit nur unter diesen Voraussetzungen erledigt werden können. Ziel der Arbeiten ist zum einen mehr Sicherheit auf der Straße sowie eine nachhaltigere Entwicklung der Baumbestände entlang der Straße.

Waldwege in Leinfelden gesperrt

Da werden etwa ältere Bäume entfernt, die nahe an der Fahrbahn sind und nicht mehr die erforderliche Standfestigkeit haben. Bei einigen beginnt die Fäule im Stamm. Deshalb sind sie anfällig, bei Stürmen umzuknicken. Zu den Maßnahmen gehört aber auch die Verjüngung der Bestände. Damit der Wald entlang der Straße wieder langfristig sicher ist, werden so stufig aufgebaute, stabile Waldränder eingerichtet.

Spaziergänger in diesem Gebiet werden gebeten, die dazu angebrachten Sperrungen zu berücksichtigen, nach Möglichkeit auf andere Waldgebiete auszuweichen. Das gilt vor allem für die Waldwege Sand- und Bannholzweg ab dem Sportzentrum Leinfelden sowie für den Seeweg, die Hagenbuchallee und den Waldeingang an der Haltestelle Leinfelden Sportzentrum.