L 1125 bei Großsachsenheim: Mercedes prallt gegen Strommast – Autofahrer überlebt Unfall nicht

Ein 48-Jähriger ist am Mittwochvormittag wurde bei einem schweren Verkehrsunfall bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Die Landesstraße musste zeitweise gesperrt werden.

Ein 48-Jähriger ist am Mittwoch in Sachsenheim bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Mercedes die L 1125 von Bietigheim-Bissingen kommend entlang, als er kurz nach der Einmündung zur Mühlsteige aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes streifte zunächst den Grundstückszaun eines angrenzenden Autohauses, ehe er schließlich frontal gegen einen Strommast prallte.

Ersthelfer versuchen den Wagen zu löschen

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mercedes auf die Seite und geriet in Brand. Ersthelfer versuchten sofort die Flammen zu löschen, dennoch verstarb der 48-Jährige laut Polizei noch an der Unfallstelle. Neben dem Mercedes wurden auch sechs Fahrzeuge auf dem Hof des Autohauses beschädigt. Die L 1125 blieb bis etwa 13.50 Uhr in beide Richtungen gesperrt.