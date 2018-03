L 1115 bei Aspach Auto kracht in querstehenden Lkw

Von red 08. März 2018 - 22:31 Uhr

Auf der Landstraße 1115 bei Aspach ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lkw stellte sich aus bislang unbekannter Ursache quer, ein Opel Astra kollidierte mit dem Sattelzug.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Auf der Landstraße 1115 bei Aspach im Rems-Murr-Kreis ist am Donnerstagabend ein Lkw so sehr ins Schlingern geraten, dass er quer auf die Fahrbahn rutschte. Der ihm in Richtung Backnang entgegenkommende Fahrer eines Opel Astra konnte nicht mehr ausweichen und prallte seitlich gegen den Auflieger. Der Unfall ereignete sich auf der Höhe des Karlshof.

Mehr zum Thema

Der Opel schleuderte von der Fahrbahn und kam nach etwa 50 Metern zum Stehen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Eine Frau, die mit ihrem Auto hinter dem Opel gefahren war, ist dem Sattelzug ausgewichen und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung.