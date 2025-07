Backnang Rettungshubschrauber im Einsatz: Fahrradfahrer schwer gestürzt

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend in Backnang-Waldrems ein 48-jähriger Fahrradfahrer schwer gestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.