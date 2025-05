KZ-Gedenkstätten in Baden-Württemberg Erinnerungen an die Nazi-Verbrechen wachhalten

Am 8. Mai 1945 wurde der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell beendet. Damit das unbeschreibliche Grauen nicht in Vergessenheit gerät, gibt es Gedenkstätten wie in Bad Friedrichshall-Kochendorf.