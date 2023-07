1 Die KZ-Häftlinge wurden auf der Vaihinger Baustelle für einen unterirdischen Großbunker geschunden. Später wurde das KZ zum Sterbelager für kranke Häftlinge umfunktioniert und ein eigener Bahnhalt für ihren Transport zu den Baracken eingerichtet. Foto: Stadt Vaihingen, factum/Jürgen Bach

Der neue Vaihinger Radweg auf der ehemaligen WEG-Trasse führt an an einer geschichtsträchtigen Stelle vorbei: Einst wurden dort KZ-Häftlinge ausgeladen, die zum Sterben in das abgelegene Lager gekarrt worden waren.









Vaihingen an der Enz - Hier wurden sie aus den Waggons hinausgestoßen. Die Gehfähigen wurden ins Tal getrieben. Die nicht mehr gehen konnten, haben sie in Loren über Feldbahngleise hinuntergekarrt.“ Manfred Scheck, früherer Sprecher des Vereins KZ-Gedenkstätte Vaihingen/Enz, steht am Rand einer abschüssigen Wiese im Norden von Vaihingen und lässt den Blick Richtung Abhang gleiten. Nichts erinnerte bis vor kurzem mehr daran, dass an dieser Stelle einst ein Bahnhalt war, der für viele Menschen nach einer Odyssee des Grauens in den Tod führte.