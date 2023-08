1 Mit einer Radtour erkunden die Besucher die bereits bestehenden Tafeln (Archivbild). Foto: Johannes Kuhn

Nach vielen Jahren des Widerstands aus der Bevölkerung werden nun die neuen Tafeln des Gedenkpfads auf den Spuren des ehemaligen KZ-Außenlagers Hailfingen-Tailfingen eingeweiht.









Gäufelden - Die Stationen, an denen die Gedenktafeln angebracht sind, sind Stationen eines unfassbaren Leides: Sie führen beispielsweise am Ort des einstigen KZ-Außenlagers Hailfingen-Tailfingen vorbei, wo heute ein Sportplatz steht. Auch an den Militärflugplatz, den ab dem Jahr 1942 sowjetische und französische Kriegsgefangene bauen mussten, erinnern die Tafeln. Und schließlich verweisen sie auf ein Massengrab, in dem einst 75 Tote verscharrt wurden.