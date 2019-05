Regionalwahl CDU will stärkste Kraft bleiben

Seit 25 Jahren stellt die CDU die größte Fraktion in der Regionalversammlung. Geht es nach dem Willen der Partei soll das auch nach Regionalwahl am 26. Mai so bleiben. „Wir wollen weiter die prägende Rolle in der Region spielen“, sagt CDU-Regionalchef Matthias Pröfrock.