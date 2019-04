1 Kylie Jenner und Travis Scott sind Marvel-Fans Foto: XPX/starmaxinc.com/ImageCollect

Anlässlich des langersehnten Kinostarts von "Avengers: Endgame" haben sich Kylie Jenner und Travis Scott als Marvel-Superhelden verkleidet.

Kosmetik-Queen und Reality-Star Kylie Jenner (21, "Keeping Up With the Kardashians") und ihr Rapper-Freund Travis Scott (27, "Sicko Mode") sind im Marvel-Fieber. Pünktlich zum Kinostart von "Avengers: Endgame" haben sie sich standesgemäß in Superhelden-Outfits geschmissen. Jenner entschied sich für eine Kostümierung im Stil von Captain Marvel (Brie Larson, 29), inklusive blonder Perücke. Scott griff hingegen zum klassischen Iron-Man-Anzug (Robert Downey Jr., 54), samt Helm. Auch ihre kleine Tochter Stormi (14 Monate) durfte auf dem besonderen Schnappschuss nicht fehlen.

Hier gibt es die berühmten Lippenstifte von Kylie Jenner

Der rote Umhang von Stormi könnte auf das Outfit des egozentrischen Doctor Strange (Benedict Cumberbatch, 42) hinweisen. Die 21-Jährige wünscht allen ein "fröhliches Endspiel". Auf dem Foto posiert die dreiköpfige Familie vor einem roten Luxus-Sportwagen. Jenner hält dabei ihre Tochter auf dem Arm und blickt verliebt in die Richtung von Scott. Im Kommentar zu zwei weiteren Bildern, die nur das Paar zeigen, bezeichnet Jenner sich als "Captain Lip Kit", in Anspielung an ihre erfolgreiche Kosmetik-Linie, und Scott als "Iron Flame".