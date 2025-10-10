Kylie Jenner gibt Schauspieldebüt: Charli xcx kündigt Film mit ungewöhnlicher Star-Besetzung an

Mit "The Moment" veröffentlicht Charli xcx nicht nur ihren ersten eigenen Film, sondern präsentiert auch einen ungewöhnlichen Cast: Kylie Jenner in ihrem Schauspieldebüt, Alexander Skarsgård, Rosanna Arquette und viele weitere.
Popstar Charli xcx (33) geht unter die Filmproduzentinnen: Die Musikerin hat einen ersten Blick auf ihr kommendes A24-Projekt "The Moment" gewährt - und das mit einem ungewöhnlichen Star-Aufgebot. Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentierte sie eine auffällige Ankündigung in leuchtenden Neonlichtern à la "Brat", die die prominente Besetzung enthüllte.