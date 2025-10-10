Kylie Jenner gibt Schauspieldebüt: Charli xcx kündigt Film mit ungewöhnlicher Star-Besetzung an

Mit "The Moment" veröffentlicht Charli xcx nicht nur ihren ersten eigenen Film, sondern präsentiert auch einen ungewöhnlichen Cast: Kylie Jenner in ihrem Schauspieldebüt, Alexander Skarsgård, Rosanna Arquette und viele weitere.

Popstar Charli xcx (33) geht unter die Filmproduzentinnen: Die Musikerin hat einen ersten Blick auf ihr kommendes A24-Projekt "The Moment" gewährt - und das mit einem ungewöhnlichen Star-Aufgebot. Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentierte sie eine auffällige Ankündigung in leuchtenden Neonlichtern à la "Brat", die die prominente Besetzung enthüllte.

Regie führt Aidan Zamiri, häufiger Kollaborateur von Charli xcx, der mit seiner Arbeit als Fotograf und Musikvideoregisseur bereits für Billie Eilish, Yung Lean und Timothée Chalamet Aufmerksamkeit erregte. "The Moment" ist Zamaris Debüt als Spielfilmregisseur.

Kylie Jenner und Alexander Skarsgård spielen mit

Auf dem auffälligen Casting-Zettel für den kommenden Spielfilm stehen unter anderem Kylie Jenner (28), für die es die erste Schauspielrolle ist, und der schwedische Hollywood-Star Alexander Skarsgård (49). Zudem sollen Schauspielstars wie Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Kate Berlant, Rish Shah, Jamie Demetriou, Arielle Dombasle, Hailey Benton Gates, Trew Mullen, Mel Ottenberg, Richard Perez, Isaac Powell, Tish Weinstock, Michael Workéyè, Shygirl und A. G. Cook in dem Film zu sehen sein.

Charli xcx selbst schlüpft in eine zentrale Rolle als aufstrebender Popstar, der sich den Herausforderungen des Ruhms stellt, während er sich auf sein Arena-Tour-Debüt vorbereitet. Das Drehbuch stammt von Zamiri und Bertie Brandes, die Musik steuert A. G. Cook bei. Die Premiere von "The Moment" ist für das kommende Jahr geplant.

Charli xcx gab kürzlich in Pete Ohs' "Erupcja" auf dem Toronto International Film Festival ihr Schauspieldebüt. Außerdem steht die Britin in Julia Jackmans "100 Nights of Hero" und Romain Gavras' Abenteuerkomödie "Sacrifice" vor der Kamera. Weitere Projekte in Aussicht sind Daniel Goldhabers Remake "Faces of Death", Gregg Arakis "I Want Your Sex" an der Seite von Olivia Wilde, Mason Gooding und Cooper Hoffman sowie Cathy Yans "The Gallerist" mit Jenna Ortega, Natalie Portman und Catherine Zeta-Jones.