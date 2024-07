Kuss auf dem Runway: Bachelor Dennis Gries und seine Katja turteln auf der Fashion Week

Vom 1. bis 4. Juli werden auf der Berlin Fashion Week wieder die Trends des kommenden Jahres vorgestellt. Am Dienstag (2. Juli) präsentierte Designerin Ewa Herzog nach fünfjähriger Show-Pause ihre neueste Kollektion unter dem Motto "Wrapped in Silence". Mit dabei waren auch "Bachelor" Dennis Gries (31) und seine Auserwählte Katja Geretschuchin (29), für beide war es der erste Besuch auf der Berliner Fashion Week.

Runway-Kuss für die Fotografen

Dabei ließ es sich das Paar nicht nehmen, aller Welt zu zeigen, wie verliebt es ineinander ist. Beim Empfang vor der Show konnten Gries und Geretschuchin ihre Finger kaum voneinander lassen. Sie war in einer legeren Jeans und Denim-Korsage gekleidet, dazu trug sie offene Clogs mit Absatz. Er kombinierte ein simples weißes T-Shirt mit einem weißen Kurzarmhemd aus Frottee, Khaki-Hose und weißen Sneakers.

Nach der Show posierten sie schließlich auf dem leeren Runway für die Fotografen und küssten sich auch vor den Kameras, wie Gries in seiner Instagram-Story zeigte. "Die Show war sooo toll und mega coole Outfits", resümiert Katja anschließend in einer Story.

Dennis Gries war im Frühjahr 2024 neben Sebastian Klaus (36) einer der beiden Protagonisten in der RTL-Show "Die Bachelors". Im Finale entschied er sich für Senior Consultant Katja aus Düsseldorf, die schon früh als Favoritin galt.

Viele weitere prominente Gäste

Weitere prominente Gäste bei der Fashion Show in der König Galerie waren unter anderem Jeanette Biedermann, Mandy Capristo, Valentina Pahde und Anastasia Zampounidis. "Es war mir eine große Ehre, meine neue Kollektion nach fünf Jahren wieder in einer so inspirierenden Umgebung wie der König Galerie präsentieren zu dürfen. Die Anwesenheit so vieler wunderbarer Gäste hat den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht", schwärmte Ewa Herzog nach der Show.