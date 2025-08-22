Kuscheltier sucht Familie: Vergessener Plüschhund Jack wird Internetstar in Australien

Ein kleiner Stoffhund weckt in Australien große Gefühle: Jack, in einem Hotel vergessen, hat das Netz im Sturm erobert. Vom Empfang bis zum Housekeeping ist er überall dabei. Gibt es ein Happy End?
Perth - Ein vergessener Plüschhund rührt die Herzen in Australien – und weit darüber hinaus. Ein Hotel in Perth im Westen des Landes versucht seit Wochen, die Familie von Jack zu finden, einem kleinen, knuddeligen Stoff-Labrador, der irgendwann im Juni in der Hotelwäsche auftauchte. Seither begleitet das Team den Vierbeiner in sozialen Netzwerken – und machte ihn kurzerhand zum neuesten "Teammitglied".