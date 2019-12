1 Madonna ist frisch verliebt Foto: Dennis Van Tine/starmaxinc.com/ImageCollect

Madonna ist offenbar frisch verliebt: Auf einem Hotel-Balkon in Miami zeigte sich die Queen of Pop in vertrauter Pose mit einem ihrer Tänzer. Besonders der Altersunterschied sorgt für Schlagzeilen.

Madonna (61, "Medellín") hat offenbar einen neuen Freund: Am Wochenende zeigte sie sich erstmals zusammen in der Öffentlichkeit mit ihrem Background-Tänzer, dem 25-jährigen Ahlamalik Williams, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet. Wie die Fotos zeigen, fand das Coming Out des Paares auf dem Balkon ihres Hotels in Miami statt, auf dem Williams sich von hinten an die 61-Jährige schmiegte und seine Hände auf ihre Hüften legte, während sie die Fotografen anlachte. Seit drei Monaten sollen die beiden sich treffen.

In den Medien ist der große Altersunterschied von 36 Jahren natürlich jetzt schon großes Thema. Mehrere Webseiten wie "Bild" oder "Daily Mail" haben bereits Grafiken erstellt, die die Altersunterschiede zwischen Madonna und all ihren Ex-Freunden aufzeigen.