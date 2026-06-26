Ausflug gefällig? Rund um Stuttgart gibt’s 11 charmante Alternativen zum heißen Kessel: Biergärten und Restaurants am Wasser für coole Kurztrips ins Umland.
Stadtstrand, Fridas Pier, Haus am See, Neckarbiergarten und Dock Snyder – die Stuttgarter Gastros am Wasser sind schnell aufgezählt. Wer sie schon in und auswendig kennt, ein bisschen Abwechslung braucht und nicht direkt zum Bodensee runterfahren möchte, kann sich für seinen Kurztrip von folgenden charmanten Biergärten und Restaurants am Wasser inspirieren lassen. Alle im nahen Stuttgarter Umkreis.