Stadtstrand, Fridas Pier, Haus am See, Neckarbiergarten und Dock Snyder – die Stuttgarter Gastros am Wasser sind schnell aufgezählt. Wer sie schon in und auswendig kennt, ein bisschen Abwechslung braucht und nicht direkt zum Bodensee runterfahren möchte, kann sich für seinen Kurztrip von folgenden charmanten Biergärten und Restaurants am Wasser inspirieren lassen. Alle im nahen Stuttgarter Umkreis.

Fischerhütte Plochingen Die Fischerhütte Plochingen ist eher was für die Ferien, die Eventlocation am Neckarufer hat für die breite Öffentlichkeit nämlich nur unter der Woche zum Mittagstisch sowie zu speziellen Events, wie dem Rave am 12. Juli 2026 geöffnet. Der Eintritt zum Rave, bei dem unter anderem Adi Dassler, Vamos Art und Danny Salas auflegen, ist frei.

Fischerhütte Plochingen, Filsweg 56, Plochingen, Di-Fr 11.30-14 Uhr, Daytimer Open Air: 12.7. 12-22 Uhr, www.fischerhuette.events

Vitas am Hechtkopf in Remseck

Das ehemalige Bootshaus am Hechtkopf ist seit Kurzem in neuer Hand: Tanja Hedrich und Viola Stark haben die charmante Location am Hechtkopf, wo Neckar und Rems zusammenfließen, übernommen. Es gibt Biergartenküche mit Schnitzel und Pommes, Currywurst und Salate. Obendrauf legen die beiden Frauen Wert auf eine gute Auswahl an regionalen und internationalen Weinen. Wer Glück hat, ergattert einen der begehrten Liegestühle mit Blick auf den Zusammenfluss. Zur WM werden die Deutschland-Spiele übertragen.

Vitas am Hechtkopf, Marktplatz 5, Remseck am Neckar, Mi-So 11.30-22 Uhr, www.instagram.com/vitas_remseck

Uferstüble in Ludwigsburg

Nach 25 Jahren gab es einen Wechsel im Uferstüble: Silke und Orhan Özbagci haben ihren Biergarten an Armin und Claudia Weeber übergeben. Die haben im Frühling Gas gegeben und den Biergarten am Neckarufer einmal auf links renoviert, sodass man jetzt im frischen Look Bier und Aperol Spritz schlürfen kann. Wer noch mehr Beach Feeling haben möchte, fläzt sich in einen der Liegestühle in der Beach Area. Für Kinder gibt es einen Spielplatz, außerdem werden die WM-Spiele übertragen.

Uferstüble, Uferstr. 95, Ludwigsburg, tägl. 11-0 Uhr (bei schlechtem Wetter früher geschlossen), www.uferstueble.de

Genuss im Grünen in Ludwigsburg

Das Lokal hätte genauso gut auch Genuss am Wasser heißen können, denn die Terrasse grenzt direkt an den strömenden Neckar. Zwischen reichlich Palmen und Lampions sitzt man hier bis zur späten Stunde gemütlich draußen und isst Schnitzel, Forelle und Co. Das Restaurant ist außerdem ein heißer Tipp für Veggies: Es gibt eine ordentliche Auswahl an vegetarischen Gerichten, auch für Veganer gibt es eine Handvoll Varianten. Jeden Dienstag ist Pinsatag, jeden Donnerstag Schnitzeltag. Kids und Tiere sind ausdrücklich willkommen.

Genuss im Grünen, Otto-Konz-Weg 5, Ludwigsburg, Di-So 12-23 Uhr, www.restaurant-gig.de

Seehaus am Aileswasensee in Neckartailfingen

Mehr Wasser geht kaum: Die Terrasse des Seehauses ragt direkt in den See hinein. Zu fairen Preisen gibt es Currywurst, Fischburger und Flammkuchen. Dank Sonnenschirmen sitzt man auch auf der Sonnenterrasse recht geschützt. Da es am Badesee ein paar Sandstrände gibt, ist er bei Groß und Klein zum Abkühlen, Sandeln und Stand-up-Paddeling beliebt.

Seehaus, Seestraße, Neckartailfingen, tägl. 10-21 Uhr, www.seehausneckartailfingen.de

Muckensee Restaurant & Waldcafé in Lorch

Vor allem im Sommer sammelt dieses ruhig im Grünen gelegene Hotelrestaurant dicke Pluspunkte dank Außenterrasse zum kleinen, aber feinen Muckensee raus. Auf den Tisch kommt kreative gutbürgerliche Küche mit spannenden saisonalen Gerichten, die Zutaten dafür kommen von lokalen Partnern, Jägern oder gar dem eigenen Garten.

Muckensee Restaurant & Waldcafé, Muckensee 1, Lorch, Di-Sa 11.30-20.30, So+Feiert. 11.30-20 Uhr, www.muckensee.de

Sie sind die Neuen in der ehemaligen Gerberei und Teneria in Waiblingen: Die Gerberstube in Waiblingen ist bereits das zweite Lokal des Gastro-Duos Jacqueline Salzmann und Felix Szichta. Foto: Gottfried Stoppel

Gerberstube in Waiblingen

Auch in der ehemaligen Gerberei, früher Teneria, gab’s einen Betreiberwechsel: Seit diesem Mai geben dort Jacqueline Salzmann und Felix Szichta den Ton an. Das Gastro-Duo kennt man bereits von der Kelterstube in Korb, nun sorgen sie mit moderner schwäbischer Küche auch in Waiblingen für frischen Wind. Auf der Außenterrasse direkt am Wasser werden Spätzle, Cordon Bleu und schwäbische Tapas serviert. Dank Sonnensegel ganz ohne Sonnenbrand.

Gerberstube, Badtörle 19, Waiblingen, Mi-Sa ab 16 Uhr, www.gerberstube.com

Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen

Der Biergarten Schwaneninsel ist für die meisten Menschen aus der Ecke Remstal ein altbekannter Klassiker. Rundum vom Wasser der Rems umgeben und mit Spielplatz für die Kleinen der Familie ist er ein beliebter Ausflugsspot am Wochenende. Serviert wird zünftige Biergartenküche, abends lohnt sich auch ein Blick aufs Programm des angrenzenden Kulturhaus Schwanen, wo Konzerte, Tanzabende, Theater und mehr stattfinden.

Biergarten Schwaneninsel, Winnender Str. 2, Waiblingen, Di-So 11-22.30, Mo 15-22.30 Uhr, www.biergarten-schwaneninsel.de

Bootshaus in Marbach

Vom großen Biergarten des Bootshauses aus kann man auf dem Neckar vorbeischippernden Booten und Kanus zusehen. Gekocht wird griechisch, darunter auch viel Fisch und Meeresfrüchte. Immer wieder finden auch Events wie Tanzabende und Konzerte unter freiem Himmel statt. Außerdem werden die Deutschland-Spiele der WM übertragen.

Bootshaus, Mühlwert 1, Marbach, Mo-Sa 11.30-0, So+Feiert. 11-0 Uhr, www.bootshaus-marbach.de

Fischerhütte am See in Wendlingen

Auch die Fischerhütte in Wendlingen hat kürzlich Wiedereröffnung gefeiert. Küchenchef und Wirt Steve Mayer hat sich der Vereinsgastronomie des örtlichen Fischervereins angenommen und im April dieses Jahres sein Lokal eröffnet. Gekocht hat der Mittdreißiger schon überall auf der Welt, von Sydney bis Österreich, im ersten eigenen Lokal wird aber klassisch schwäbisch aufgetischt. Montags und dienstags ist Burgertag.

Da die Fischerhütte nicht nur am Neckar, sondern auch am Neckartalradweg liegt, bietet sie sich optimal als Zwischenstopp bei einer Radtour an.

Fischerhütte am See, Neckarwasen 7, Wendlingen, Di-Fr 14-21.30, Sa 11.30-21.30, So+Feiert. 10.30-20.30 Uhr, www.instagram.com/fischerhuette.wendlingen

Beutesee lecker X draußen am Beutewangsee in Nürtingen

Dieser charmante Kiosk mit Biergarten und angeschlossener Adventure-Minigolf-Anlage ist das Kreativbaby von Sabine Weber-Henzler und Heike Laux. Und das merkt man dem Ausflugslokal in allen Details an: ob an der bunten Ausstattung und Deko, den ausgewählten regionalen Produkten, die angeboten werden oder am Programm, das von Yoga bis hin zu Konzerten reicht. Hier wurde ein Ort zum Wohlfühlen für alle geschaffen. Und nebenbei hat man zu seiner Rechten den Neckar, zur Linken den Beutewangsee.

Beutesee lecker X draußen, Beutewang 15, Nürtingen, Mo-Sa 14-21, So 12-21 Uhr, www.beutesee.de