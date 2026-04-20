Kurzschluss im Fellbacher Stromnetz: So lange war der Stadttunnel in Fellbach wegen eines Stromausfalls gesperrt

Ein Stromausfall legte am Freitag den Stadttunnel in Fellbach lahm und führte zu dessen Vollsperrung. Die notwendigen Reparaturarbeiten nahmen einen längeren Zeitraum in Anspruch.
Es war ein Kurzschluss mit Folgen, von dem die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) am Freitagmorgen, 17. April, betroffen war. Dieser war gegen 6.15 Uhr durch zwei gleichzeitig auftretende Kabelfehler im Fellbacher Stromnetz ausgelöst worden und führte bis 22 Uhr zu einer Vollsperrung des Stadttunnels. Die Folge waren starke Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.