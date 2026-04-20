Kurzschluss im Fellbacher Stromnetz: So lange war der Stadttunnel in Fellbach wegen eines Stromausfalls gesperrt

Ein Stromausfall legte am Freitag den Stadttunnel in Fellbach lahm und führte zu dessen Vollsperrung. Die notwendigen Reparaturarbeiten nahmen einen längeren Zeitraum in Anspruch.

Es war ein Kurzschluss mit Folgen, von dem die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) am Freitagmorgen, 17. April, betroffen war. Dieser war gegen 6.15 Uhr durch zwei gleichzeitig auftretende Kabelfehler im Fellbacher Stromnetz ausgelöst worden und führte bis 22 Uhr zu einer Vollsperrung des Stadttunnels. Die Folge waren starke Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Zwar seien große Teile des Netzes in den vom Ausfall betroffenen Gebieten in Fellbach und im Stadtteil Schmiden „durch die Stadtwerke Fellbach (SWF) schnell wieder stabilisiert worden“, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt. Doch der Bereich um die Schorndorfer Straße sei länger beeinträchtigt gewesen. Mit der Folge, dass der Stadttunnel von der Stromversorgung abgeschnitten war und gesperrt werden musste. Erst um 19.15 Uhr habe es in der Röhre wieder Elektrizität gegeben. Der Stadttunnel habe, „da die Sicherheitstechnik komplett ohne Strom war“, bis kurz vor 22 Uhr gesperrt werden müssen.

Die Folgen des „harten Abschaltens“ einer Technik bei einem plötzlichen Leistungsabfall seien bekannt, heißt es in der Mitteilung aus dem Fellbacher Rathaus weiter. Statt eines kontrollierten Herunterfahrens schalteten in einem solchen Fall die Funktionen sofort ab, wodurch es „zu ernsthaften Störungen und Ausfällen“ kommen könne.

Auch wenn der Kabelfehler in der Schorndorfer Straße durch den Austausch der Leitung am Freitagabend von der SWF habe behoben werden können, hätten die Techniker im Tunnel „noch etwas mehr Zeit“ benötigt, um die Sicherheitstechnik wieder voll funktionstüchtig hochzufahren.

Kurz vor 22 Uhr hätten die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung die Absperrungen vor den Tunnelein-, beziehungsweise -ausfahrten zur Seite räumen und die Durchfahrt wieder freigeben können. „Gerade noch rechtzeitig, bevor der Kappelbergtunnel (B 14) für Reinigungsarbeiten gesperrt werden musste“, äußerte sich die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull erleichtert.