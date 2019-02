1 Explizite Gesten, provokante Kostüme: Louis Stiens (links) und Peaches in „Die sieben Todsünden“. Foto: Stuttgarter Ballett

Die letzte Koproduktion von Oper, Ballett und Schauspiel in Stuttgart erlangte Kultstatus. Ob den „Sieben Todsünden“ derselbe Erfolg beschert sein wird wie „König Arthur“? Mit dem Electropunk-Star Peaches als Verstärkung setzen die drei Sparten ein schrilles Ausrufezeichen.

Stuttgart - Schwaben aufgepasst, im Stuttgarter Schauspielhaus ist der Tag des letzten Gerichts angebrochen - und die Electroclash-Diva Peaches führt den Vorsitz. Mit verzerrter Stimme verkündet sie grausige Strafen und verordnet Sex, der so schmutzig, schnell und hart sein soll wie der Kapitalismus, den er zuspitzt. Man muss nicht prüde sein, um trotz treibender Technobeats und entfesselter Sprache diese Sexshow in ihrer Vorhersehbarkeit ziemlich langweilig zu finden.

Drei Sparten am Werk

Dabei hatte am Samstag alles so schön angefangen bei „Den sieben Todsünden“, die in der Regie von Anna-Sophie Mahler, in der Choreografie von Louis Stiens und unter der musikalischen Leitung von Stefan Schreiber endlich mal wieder alle drei Staatstheatersparten zusammenbringen: Von Musikern an drei Seiten umringt, treffen Peaches und ihre sieben Mitstreiter im Dialog mit dem Singtanzspiel von Weill/Brecht den richtigen Ton. Doch dem kurzen Vorspiel will leider kein echter Höhepunkt folgen. (Aber eine ausführliche Besprechung folgt.)