Stuttgart – Camping ist besonders im eigenen Land so gefragt wie nie. Immer mehr Menschen möchten auf vier Rädern Urlaub im eigenen Wohnmobil oder Camper machen. Ein besonders beliebtes Urlaubsziel für einen Camping-Trip ist der Bodensee. Doch meist sind alle Stellplätze für Wohnwagen und Camper bereits Monate im Voraus ausgebucht. Alpaca Camping verschafft auch ohne monatelange Vorlaufszeiten Campern einen kurzfristigen Wohnmobilstellplatz. Die zehn besuchenswertesten Wohnmobilstellplätze am Bodensee gibt es hier im Überblick.

Auszeit am Bodensee

Einen einzigartigen Wohnmobilstellplatz finden Camper bei Langenargen: Hier haben Gäste direkten Zugang zum Wasser und Blick auf die Schweizer Berge. Eindeutig ein Stellplatz für ganz besondere Tage. Wer gerne direkt am Wasser campt, kommt auf diesem Platz in einmaliger Lage auf seine Kosten.

Naturcamping im Gemüsegarten

Zwischen Friedrichshafen und Immenstaad haben Naturfreunde die Möglichkeit in einem privaten Gemüsegarten zu nächtigen. Der Clou? Die nächste Badestelle am Bodensee ist nur etwa eineinhalb Kilometer entfernt. Wie wäre es also mit einer kleinen Radtour mit anschließendem Badevergnügen?

Exklusives Camping - direkt am Ufer des Bodensees

Es soll ein ganze besonderer Campingplatz am Bodensee sein? In Meersburg werden Urlauber fündig. Nur 150 Meter entfernt vom Ufer des Sees befindet sich ein Stellplatz in privater Atmosphäre. Hier heißt es zur Ruhe kommen und die Natur in vollen Zügen genießen - inklusive Badestelle vor der Wohnmobiltür.

Bodensee Camping: Pferdehof in Owingen

Einen perfekten Platz zum Entspannen in der Natur finden Camping-Fans in Owingen am Rande zum Auental. Der Wohnmobilstellplatz am Bodensee befindet sich am hinteren Teil einer Weide und bietet vor allem eines: Natur pur.

Zwischen Bäumen, Ponys und Fluss in Salem

Nur zwölf Minuten vom Bodensee entfernt, finden Urlauber einen weiteren Stellplatz für ihr Reisemobil. Diesmal auf einem kleinen Bauernhof in idyllischer Lage. Der Fluss der Deggenhauser Aach ist nur wenige Meter vom Stellplatz entfernt und bietet eine willkommene Abkühlung an Sommertagen.

Camping mit Weitblick ins Deggenhausertal

Wer sich nicht allein mit einem Wohnmobilstellplatz am Bodensee zufriedengeben möchte, wird hier fündig. Sowohl der Illmensee als auch der Bodensee sind in 15 Minuten erreichbar. Außerdem bietet die einzigartige Hügellandschaft des Deggenhausertals eine wunderbare Umgebung für den Campingstellplatz auf einer idyllischen Wiese. Die Umgebung bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten.

Camping neben Apfelbäumen in Bermatingen

Von diesem Stellplatz aus, ist es nicht weit zur Uferpromenade von Meersburg. Hier finden Urlauber echte Campingidylle mit Panoramablick über Felder, Wald und Weinberge. Gestalten kann man seine Campingreise mit Wanderungen durch die schöne Landschaft Baden-Württembergs und einem Besuch in Bermatingen.

Am Hopfengarten in Tettnang

Eine ganz besondere Empfehlung ist der Stellplatz nahe der Hopfenstadt Tettnang. Hier kommen Bierliebhaber zu ihrem Genuss. Eine kleine Brauerei ist nicht weit entfernt, sodass Führungen und Verkostungen mit anschließendem Campingerlebnis verbunden werden können – fahren muss und sollte also keiner.

Camping am Südhang des Schussentals

Bei Ravensburg gibt es einen Stellplatz für alle Naturliebhaber. Er liegt auf einer schönen Wiese mit hohen Tannenbäumen, die Campern wunderbar Schatten bieten. Es gibt sogar eine solarbetriebene Kaltwasserdusche für heiße Tage. Perfekt für Camping an heißen Sommertagen.

Obstgarten im Argental

Ebenfalls in Tettnang befindet sich der zehnte Platz der Top 10 Campingplätze am Bodensee und die damit letzte Stellplatz-Empfehlung. Der Bio-Obstgarten lädt zum Camping zwischen duftenden Apfelbäumen ein. Der Bodensee befindet sich in nur neun Kilometern Entfernung. Also ab aufs Rad und rein in den See. Dem Campingsommer 2022 steht nichts mehr im Wege.

